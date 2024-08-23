Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU DKI Gelar Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Anggota DPRD Terpilih Pemilu 2024 Hari Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |10:58 WIB
KPU DKI Gelar Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Anggota DPRD Terpilih Pemilu 2024 Hari Ini
Rapat Pleno KPU DKI. Foto: Okezone/Refi.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD DKI Pemilu 2024 pada Jumat (23/8/2024), hari ini. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata didampingi sejumlah Komisioner KPU DKI Jakarta lainnya. 

"Rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim rapat pleno dibuka dan terbuka untuk umum," kata Wahyu sambil mengetok palu tiga kali.

Wahyu menjelaskan bahwa agenda rapat pleno membahas dua agenda yakni penetapan jumlah kursi dan calon terpilih anggota DPRD DKI.

"Agenda ini masih masuk dalam rangkaian Pemilu 2024 kalau kemarin sering ketemu di event Pilkada sekarang kita menyelesaikan proses Pemilu 2024 dengan penetapan kursi dan calon terpilih. Pertama agenda hari ini ada dua agenda pertama penetapan kursi dan penetapan calon terpilih," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan dilokasi rapat pleno baru dimulai Pukul 10.00 WIB dipimpin langsung. Acara diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, Mars KPU hingga pembacaan tata tertib.

Hadir pula perwakilan Pemprov DKI Jakarta, perwakilan Polda Metro Jaya dan perwakilan Kodam Jaya. Hadir pula perwakilan partai politik (Parpol) peserta Pilkada. 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071370/pilkada_2024-lnzL_large.jpg
Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil Akan Bawa Birokrasi di Pemprov DKI Semakin Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3068862/pilkada_2024-XWp5_large.jpg
Hadiri Deklarasi Relawan Jakarta Menyala, Bang Doel Siap Naikkan Insentif RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067430/pilkada_serentak-ZGRU_large.jpg
Pemuda Kaum Betawi Dukung Pramono- Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067375/pilkada_jakarta-ZNph_large.jpg
Hari Pertama Kampanye, Ridwan Kamil-Suswono Ziarah ke Makam Lima Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067194/pilkada_jakarta-lBuN_large.jpg
RIDO Nomor 1 di Pilkada Jakarta 2024, Pertanda Ridha Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067176/pasangan_ridwan_kamil_dan_suswono-Vjbz_large.jpg
Kang Emil: Pasangan RIDO Fokus Adu Gagasan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement