KPU DKI Gelar Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Anggota DPRD Terpilih Pemilu 2024 Hari Ini

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD DKI Pemilu 2024 pada Jumat (23/8/2024), hari ini. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata didampingi sejumlah Komisioner KPU DKI Jakarta lainnya.

"Rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim rapat pleno dibuka dan terbuka untuk umum," kata Wahyu sambil mengetok palu tiga kali.

Wahyu menjelaskan bahwa agenda rapat pleno membahas dua agenda yakni penetapan jumlah kursi dan calon terpilih anggota DPRD DKI.

"Agenda ini masih masuk dalam rangkaian Pemilu 2024 kalau kemarin sering ketemu di event Pilkada sekarang kita menyelesaikan proses Pemilu 2024 dengan penetapan kursi dan calon terpilih. Pertama agenda hari ini ada dua agenda pertama penetapan kursi dan penetapan calon terpilih," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan dilokasi rapat pleno baru dimulai Pukul 10.00 WIB dipimpin langsung. Acara diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, Mars KPU hingga pembacaan tata tertib.

Hadir pula perwakilan Pemprov DKI Jakarta, perwakilan Polda Metro Jaya dan perwakilan Kodam Jaya. Hadir pula perwakilan partai politik (Parpol) peserta Pilkada.

