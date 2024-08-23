Massa Demo KPU Bubarkan Diri, Jalan Imam Bonjol Jakpus Kembali Dibuka

Polisi mengawal demo di sekitar Kantor KPU RI, Jakarta Pusat (Okezone.com/Widya)

JAKARTA - Ratusan pendemo membubarkan diri dari Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) sekitar pukul 18.40 WIB. Polisi akhirnya membuka kembali akses Jalan Imam Bonjol depan KPU yang sempat ditutup karena ada unjuk rasa warga, mahasiswa dan siswa STM.

Massa membubarkan diri dengan tertib mengikuti arahan dari koordinator aksi di atas mobil komando. Massa berjalan dari Jalan Imam Bonjol menuju ke Jalan Pangeran Diponegoro.

Sementara Jalan HOS Cokroaminoto ditutup sementara oleh polisi untuk mengkondisikan situasi dan segera dibuka kembali setelah semua massa sudah meninggalkan KPU RI.

"Ayo dibuka, jalan akan kami buka untuk umum," kata polisi.

Sebelumnya, massa berunjuk rasa di depan Kantor KPU RI menuntut segera diterbitkan Peraturan KPU tentang Pilkada 2024 menyesuaikan dengan putusan MK Nomor 60/PUUXXII/2024 yang memuat ambang batas (threshold) pengusungan calon kepala daerah dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia pencalonan kepala daerah.

Namun, KPU mengatakan akan berkonsultasi dulu dengan Komisi II DPR RI untuk menerbitkan PKPU tersebut. Pada Senin 26 Agustus 2024 depan, KPU dan Komisi akan rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta membahas sekaligus mengesahkan revisi PKPU tersebut.



(Salman Mardira)