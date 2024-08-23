Massa Demo KPU Bubar, Lalu Lintas Jalan HOS Cokroaminoto Kembali Lancar

Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat dibuka kembali usai massa demo KPU RI bubar (Okezone.com/Khabibi)

JAKARTA - Massa unjuk rasa di depan Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat sudah membubarkan diri, Jumat (23/8/2024) malam. Jalan Imam Bonjol dan Jalan HOS Cokroaminoto kembali dibuka. Arus lalu lintas kedua arah lancar lagi.

Massa dari mahasiswa dan siswa STM sejak siang tadi berdemo di KPU menuntut segera diterbitkan Peraturan KPU sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUUXXII/2024 yang memuat ambang batas (threshold) pengusungan calon kepala daerah dan putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia pencalonan kepala daerah.

Setelah menyampaikan aspirasinya, massa membubarkan diri. Polisi membuka dua jalur Jalan HOS Cokroaminoto. Pengendara dari arah Kuningan menuju Menteng atau sebaliknya pun sudah bisa mengakses jalan tersebut.

Pada pukul 19.40 WIB, terlihat jalur tersebut sudah terlihat mulai ramai lancar setelah beberapa saat sebelumnya terjadi kepadatan kendaraan.

Kendati demikian, sejumlah Polisi pun terlihat masih berjaga di titik tersebut guna mengatur kendaraan yang melintas.

Terlihat juga, beberapa petugas PPSU mulai membersihkan jalan dari sampah-sampah yang ada.

Sebelumnya Komisi II DPR menyatakan akan rapat dengar pendengan dengan KPU pada Senin 26 Agustus 2024 depan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Mereka akan membahas sekaligus mengesahkan revisi PKPU sesuai putusan MK.



(Salman Mardira)