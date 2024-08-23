Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rayakan HUT Ke-30, MNC Vision dan MNC Peduli Bantu Rumah Quran Disabilitas Jakut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |20:34 WIB
Rayakan HUT Ke-30, MNC Vision dan MNC Peduli Bantu Rumah Quran Disabilitas Jakut
MNC Vision dan MNC Peduli bantu Rumah Quran Disabilitas, Cilincing, Jakarta Utara (Okezone.com/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - MNC Vison bersama MNC Peduli menyerahkan bantuan sosial ke penyandang disabilitas di Rumah Quran Disabilitas (RQD) di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (23/8/2024). Aksi penyaluran corporate sosial responsibility (CSR) MNC ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 MNC Vision.

MNC Vision dan MNC Peduli menggelar acara yang juga memperingati hari jadi satu tahun Rumah Quran Disabilitas dan momentum perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia.

MNC Vision dan MNC Peduli memberikan bantuan berupa alat musik organ hingga bantuan sembako kepada Rumah Quran Disabilitas. Perayaan itu pun berlangsung meriah dengan lantunan lagu-lagu yang juga disemari penyandang disabilitas.

"Kita dari MNC Vision melalui MNC Peduli kita melakukan CSR di RQD di Cilincing, kita berbagi kita berikan bantuan ke adik-adik kita yang penyandang disabilitas," kata Kadiv Satelit dan Operasi MNC Vision, Alfan Alfandi.

Kegiatan CSR terhadap penyandang disabilitas ini, kata Alfan, merupakan ide yang baik. Sebab kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan di tengah masyarakat.

Halaman:
1 2
      
