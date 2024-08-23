Rumah Quran Disabilitas Senang Dilibatkan dalam Kegiatan CSR MNC Vision dan MNC Peduli: Bisa Jadi Contoh Pihak Lain

JAKARTA - MNC Vision bersama MNC Peduli menggelar kegiatan CSR dengan melibatkan kelompok penyandang disabilitas di Rumah Quran Disabilitas (RQD) di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (23/8). Kegiatan itu disambut baik oleh Rumah Quran Disabilitas.

"Kami atas nama pengurus senang sekali karena luar biasa MNC Vision, MNC Peduli mau datang dan berbagi kebahagiaan bersama kami di ulang tahun kami yang pertama," kata Ketua Rumah Quran Disabilitas, Anita Yulianti kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Dalam kegiatan CSR ini, tiga perayaan mulai dari setahun berdirinya Rumah Quran Disabilitas, ulang tahun ke-30 MNC Vision hingga perayaan ulang tahun ke-79 Indonesia dirangkum menjadi satu agenda yang sama. Di acara itu, kelompok disabilitas yang dinaungi RQD pun menjadi pengisi-pengisi acara.

"Jadi harapan kami kehadiran MNC Vision dan MNC Peduli kali ini tidak terputus silaturahmi di masa mendatang, kami butuh bantuan kami butuh pendamping dari pihak lain," kata dia.

Yuli mengakui bahwa kegiatan ini berdampak positif langsung terhadap Rumah Quran Disabilitas. Pasalnya, kegiatan ini bisa memantik pihak lain untuk lebih peka terhadap penyandang disabilitas.

"Kami harap juga nanti mungkin ya pihak-pihak lain dapat mencontoh apa yang sudah dikerjakan oleh MNC Vision hari ini, karena pertemuan dengan penyandang disabilitas bukan sesuatu yang aneh, kami sama seperti yang lainnya," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)