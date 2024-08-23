Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pekan Depan, Wanda Hara Bakal Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |22:01 WIB
Pekan Depan, Wanda Hara Bakal Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama
Wanda Hara (foto: IG Wanda)
JAKARTA - Polda Metro Jaya berencana memanggil pria bernama asli Irwansyah atau dikenal sebagai fashion stylist Wanda Hara, terkait kasus dugaan penistaan agama. Rencananya, Wanda Hara bakal dipanggil Kamis (28/8/2024) mendatang.

"Terlapor dijadwalkan rencana tanggal 29 Agustus 2024," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Ade Ary mengatakan, selain memanggil Wanda Hara, pihaknya juga memanggil EO hingga Ustad Hanan Attaki terkait kasus tersebut.

"Kemudian beberapa peserta kegiatan akan dilakukan pemeriksaan juga, hingga terlapor," kata dia.

 

