Pekan Depan, Wanda Hara Bakal Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama

JAKARTA - Polda Metro Jaya berencana memanggil pria bernama asli Irwansyah atau dikenal sebagai fashion stylist Wanda Hara, terkait kasus dugaan penistaan agama. Rencananya, Wanda Hara bakal dipanggil Kamis (28/8/2024) mendatang.

"Terlapor dijadwalkan rencana tanggal 29 Agustus 2024," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Ade Ary mengatakan, selain memanggil Wanda Hara, pihaknya juga memanggil EO hingga Ustad Hanan Attaki terkait kasus tersebut.

"Kemudian beberapa peserta kegiatan akan dilakukan pemeriksaan juga, hingga terlapor," kata dia.