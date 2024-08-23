Daftar ke KPU pada 28 Agustus, Ridwan Kamil Optimis Didukung 12 Parpol

JAKARTA - Bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dirinya bersama Suswono akan mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta pada tanggal 28 Agustus mendatang.

"InsyaAllah tanggal 28," kata Ridwan Kamil usai menghadiri pembukaan Kongres VI PAN yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) malam.



Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu merasa optimistis pada saat pendaftaran nanti, dirinya akan bersama dengan 12 partai politik yang telah bergabung ke dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju.



"Oh hidup mah harus optimis. Ya kita liat aja tanggal 28," ujarnya.