Zulhas Tunjuk Hatta Rajasa Jadi Ketua Majelis Penasehat PAN, Struktur Kepengurusan Menyusul

JAKARTA - Zulkifli Hasan menunjuk Hatta Rajasa sebagai Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional (PAN). Penunjukkan ini menjadi rangkaian lanjutan dari penetapannya sebagai Ketua Umum DPP PAN terpilih periode 2024-2029.

Ketua Steering Comitee Kongres VI PAN, Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa dalam sidang pleno tadi, Zulhas sebagai Ketua Umum terpilih telah diamanatkan oleh Kongres untuk memilih Ketua Majelis Partai.



"Tadi telah ditetapkan untuk Ketua Majelis Penasehat tetap, yaitu Saudaraku Hatta Rajasa. Pak Hatta yang akan terus menemani kami di DPP PAN dalam 5 tahun depan," kata Viva usai dilaksanakannya sidang pleno Kongres VI PAN di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (24/8/2024).