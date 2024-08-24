Pastikan KIM Plus Solid Usung RK-Suswono di Jakarta, PAN: Kecuali Kalau PKS Berubah

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan memastikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan tetap mengusung Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini dikatakan Zulhas saat menanggapi adanya keputusan DPR terkait batalnya RUU Pilkada disahkan dan akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai syarat pencalonan bagi partai politik. Dengan demikian, parpol yang memiliki perolehan suara minimal 7,5% dapat mencalonkan pasangan calon.

Zulhas menyampaikan, bahwa sampai saat ini KIM masih solid untuk mengusung duet tersebut. Tidak ada Parpol yang tergabung berniat hengkang untuk dapat mencalonkan sendiri.

"Jakarta itu ya RK Pak Suswono. Kecuali kalau PKS berubah ya," kata Zulhas usai pembukaan Kongres VI PAN yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (24/8/2024) malam.