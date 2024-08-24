Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Gerindra Resmi Usung Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng, Batal Usung Kaesang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |05:08 WIB
Gerindra resmi usung Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng 2024. (Foto: Okezone/Refi Sandi)
JAKARTA - Partai Gerindra resmi mengusung Pasangan Calon Gubernur (Cagub)-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gus Taj Yasin Maimoen di Pilkada 2024. Keputusan ini menutup peluang Kaesang Pangarep diusung Gerindra sebagai Cawagub mendampingi Ahmad Luthfi.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Penyerahan Rekomendasi

Pengusungan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi dan B1KWK yang diserahkan langsung oleh Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani di Kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2024).

2. Ucap Terima Kasih

Ahmad Luthfi mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang telah mengusung dirinya dan Taj Yasin di Pilkada Jateng.

"Terima kasih kepada Ketum berikut Dewan Pembina sekaligus Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yg telah memberikan dukungan dan dorongan bahwa hari ini saya diusung oleh Partai Gerindra.

3. Janji Akselerasi Jawa Tengah

Ahmad Luthfi lantas berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mengakselerasi atau meningkatkan kemajuan di Jawa Tengah.

“Hal ini merupakan suatu kebanggan bagi saya dan pasangan saya nanti adalah Gus Taj Yasin Maimoen yang nantinya akan mengakselerasi wilayah Jateng," kata Ahmad Luthfi.
 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
