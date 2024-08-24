Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ungkap Alasan Masyarakat Harus Waspadai Gempa Megahtrust

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |02:30 WIB
BMKG Ungkap Alasan Masyarakat Harus Waspadai Gempa Megahtrust
Illustrasi Gempa (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimagtologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengungkapkan, bahayanya megathrust sehingga harus diwaspadai.

Awalnya, Dwikorita mengungkapkan, bahwa megathrust merupakan zona kontak akibat adanya tumbukan lempeng samudra lndoaustralia yang menumbuk menumbuk masuk ke  bawah lempeng benua Eurasia, di bagian terdepan ada pulau Jawa pulau Sumatera.

"Kenapa harus diwaspadai? karena bahayanya saat patah itu akan terjadi pelepasan energi yang tersimpan di dalam tubuh batuan yang kontak ini, saat energi itu lepas terjadilah getaran guncangan yang itu dirasakan sebagai gempa bumi," jelasnya dalam acara One On One bertema "Gempa Megahrust Terdeteksi, Tak Bisa Diprediksi" yang disaksikan melalui kanal Youtube SINDOnews, Sabtu (24/8/2024). 

Meski diakuinya zona ini tidak langsung patah, namun apabila kekuatannya besar maka megathrust ini akan menyebabkan gempa dan tsunami dengan kekuatan yang besar.

"Nah sebetulnya tidak langsung patah, jadi sedikit demi sedikit ya. Ada robek dikit ya, nah itu kekuatannya bisa rendah katakan 5, 4, tidak harus kekuatannya Mega. Jadi di gempa di sini itu tidak harus sampai 9, tidak harus, jadi bisa bervariasi," urainya. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa BMKG Gempa Megathrust
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187186//gempa_sumur_banten-Vgo1_large.jpg
Gempa Guncang Barat Daya Sumur Banten Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187157//hujan_jabodetabek-m2U9_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187134//gelombang_tinggi-5wzU_large.jpg
BMKG Pastikan Tak Ada Gelombang Tinggi 4 Meter Selama Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187039//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-MTfU_large.jpg
Ancaman Rob Mengintai Libur Nataru, BMKG Minta Pesisir Jawa Siaga Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186949//operasi_modifikasi_cuaca-uPc0_large.jpg
Modifikasi Cuaca Digelar 24 Jam Tekan Potensi Curah Hujan Tinggi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186932//cuaca_jabodetabek-Ty1D_large.jpg
Ini Prakiraan Cuaca di Jabodetabek pada Awal Desember
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement