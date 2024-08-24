Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Antisipasi Megathrust, BMKG Bangun Sistem Monitoring Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |04:00 WIB
Antisipasi Megathrust, BMKG Bangun Sistem Monitoring Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (foto: dok MPI)
A
A
A


JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengaku terus memonitor gempa bumi dan peringatan dini tsunami sejak terjadinya gempa dan tsunami Aceh di 2004 lalu.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengungkapkan sejak 2006, pihaknya mulai membangun sistem monitoring gempa bumi dan peringatan dini tsunami untuk mengantisipasi terjadinya gempa Megathrust dan tsunami seperti di Banda Aceh. 

"Jadi caranya terus melakukan monitoring. Seperti saat ini, BMKG terus memonitor gempa-gempa yang terjadi di megathrust tadi, mulai dari yang kekuatannya lemah kurang yaitu dari 5 sampai yang kekuatannya katakanlah sampai 7 gitu ya," jelasnya dalam acara One On One bertema "Gempa Megahrust Terdeteksi, Tak Bisa Diprediksi" yang disaksikan melalui kanal Youtube SINDOnews, Sabtu (24/8/2024). 

Namun demikian diakui Dwikorita bahwa hingga kini belum ada pakar yang berhasil memprediksi kapan megahtrust ini bakal terjadi. Menurunya, karena hal ini sulit diprediksi, maka Indonesia harus memitigasi dan bersiap-siap seandainya megathrust ini terjadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Megathrust BMKG Gempa Megathrust
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186949//operasi_modifikasi_cuaca-uPc0_large.jpg
Modifikasi Cuaca Digelar 24 Jam Tekan Potensi Curah Hujan Tinggi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186932//cuaca_jabodetabek-Ty1D_large.jpg
Ini Prakiraan Cuaca di Jabodetabek pada Awal Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3186937//gempa_bengkulu-zw2Q_large.jpg
Gempa M3,8 Guncang Wilayah Timur Laut Enggano Bengkulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186891//gempa_sarmi_papua-5NMW_large.jpg
Gempa Dangkal M4,3 Guncang Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780//hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186673//siklon_tropis-YK7N_large.jpg
Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement