Peristiwa 24 Agustus: Hilangnya Kota Pompeii Akibat Letusan Gunung Vesuvius



SEJUMLAH peristiwa atau momen penting pada 24 Agustus dari tahun ke tahun, tercatat menjadi bagian dari sejarah yang mendunia. Okezone merangkum beberapa peristiwa atau momen penting yang terjadi pada 24 Agustus.

Berikut sejumlah peristiwa yang tercatat menjadi bagian dari sejarah di dunia :

1. Letusan Gunung Vesuvius Lenyapkan Kota Pompeii

Daerah Arkeologi Pompeii, Herculaneum dan Torre Annunziata (foto: Wikipedia)

Pada 79 Masehi, Gunung Vesuvius yang berada di Kota Napoli, Italia, meletus. Letusan gunung tersebut menghancurkan Pompeii, sebuah kota pada zaman Romawi Kuno.

Debu letusan gunung Vesuvius menimbun kota Pompeii yang menyebabkan kota ini hilang selama 1.600 tahun. Kota ini kembali ditemukan secara tidak sengaja setelah beribu tahun lamanya.

Gunung Vesuvius sempat membuat Kota Pompeii tenggelam karena abu yang dimuntahkannya. Abu panas tersebut juga menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia dan mengubur Kota Pompeii.

Tak hanya Pompeii, letusan Gunung Vesuvius juga menghancurkan Kota Herculaneum dan Stabiae. Berdasarkan catatan, Gunung Vesuvius merupakan gunung berapi yang cukup aktif di daratan Eropa.