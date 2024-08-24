Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sederet Fakta Kaesang Urus 3 Surat Keterangan Syarat Maju Pilgub Jateng, Apa Saja?

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |07:02 WIB
Sederet Fakta Kaesang Urus 3 Surat Keterangan Syarat Maju Pilgub Jateng, Apa Saja?
Kaesang Pangarep urus tiga surat keterangan syarat maju Pilgub Jateng. (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Terdapat tiga surat keterangan yang ternyata sudah diurus oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hal itu diajukan untuk menjadi syarat administrasi pencalonannya sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah (Jateng). 

Berikut sejumlah faktanya:

1. Administrasi Pilgub Jateng

Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto membenarkan adanya pengurusan administrasi untuk kebutuhan kontestasi Kaesang di Pilgub Jawa Tengah 2024. Surat itu juga sudah diterbitkan. 

"Betul, Kaesang sudah ngurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN. Persyaratan pencalonan sebagai Wagub Jateng,” kata Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto pada wartawan, Jumat (23/8/2024).

2. Tiga Surat Keterangan

Kaesang mengurus tiga jenis surat keterangan. Pertama Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terdakwa. Kedua, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dalam Daftar Pemilih. Ketiga, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang.

3. Tanggal Pengajuan

Permohonan pengajuan tersebut diajukan Kesang ke PN Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Agustus 2024. Ada tiga poin yang diajukan Kaesang ke PN Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan pun telah menerbitkan 3 surat tersebut sesuai permohonan dari Kaesang.

"Betul, surat keterangan tersebut diterbitkan juga pada tanggal 20 Agustus," katanya.

 

