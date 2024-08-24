Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Hoegeng Kemalingan Seragam Kapolri, Malah Tertawa Terbahak-bahak

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |07:09 WIB
Kisah Hoegeng Kemalingan Seragam Kapolri, Malah Tertawa Terbahak-bahak
Kapolri Hoegeng tertawa saat tau seragamnya kemalingan (Foto : Keluarga Hoegeng)
A
A
A

JAKARTA - Jenderal Hoegeng adalah sosok polisi yang dikenal jujur dan tidak punya kekayaan apa-apa hingga menjadi Kapolri . Apalagi rekening gendut di bank. 

Dirinya hanya memiliki sebuah kebanggaan dan kehormatan bahwa bisa menjaga integritasnya sebagai polisi yang sederhana dan jujur. 

Suatu ketika, ada maling yang menyatroni rumah Hoegeng di Jalan Madura, Menteng. Maling itu masuk dengan meloncat dari tembok belakang rumah Hoegeng yang saat itu menjabat sebagai Kapolri. 

Tentu saja sang maling mengira Hoegeng punya banyak harta. Namun, ternyata tidak ada sama sekali.

"Pencuri hanya berhasil membawa baju seragam Kapolri Papi yang baru dijemur. Waktu itu, (di) baju seragam Papi masih menempel tanda-tanda kepangkatannya, yang baru selesai dibraso oleh Pak Pardi, staf ajudan Papi," kata putra kedua Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng atau Didit dikutip dari buku Hoegeng Polisi dan Menteri Teladan karya Suhartono. 

Bukannya marah saat dilaporkan adanya pencurian itu, pria bernama lengkap Hoegeng Iman Santoso ini justru tertawa terbahak-bahak.

"Mungkin dikiranya baju itu penuh emas ya, padahal itu cuma logam yang tiap hari digosok," kata Hoegeng.

Didit mengungkapkan kehidupan ekonomi keluarga hanya ditopang dari gaji ayahnya sebulan dan tunjangannya sebagai menteri atau Kapolri. "Meskipun Papi pernah menjadi menteri dan Kapolri, kami hidup dalam ekonomi pas-pasan. Bahkan, adakalanya kekurangan. Kami hanya punya rumah, itu pun masih disewa dengan membayar uang bulanan," ujar Didit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180824//kraton-1ZWl_large.jpg
Kenapa Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Dipimpin Oleh Ratu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178721//ilustrasi-asBw_large.jpg
Museum Prancis Lain Dibobol Usai Perampokan Louvre, Hampir 2.000 Koin Berharga Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176571//pencurian_moge_harley_senilai_rp250_juta-HPSr_large.jpg
Moge Harley Senilai Rp250 Juta Nekat Dicuri di Parkiran Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement