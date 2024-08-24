Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Persyaratan dan Cara Pembuatan SKCK Terbaru dan Biayanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |08:53 WIB
Ini Persyaratan dan Cara Pembuatan SKCK Terbaru dan Biayanya
Ini Persyaratan dan Cara Pembuatan SKCK Terbaru dan Biayanya (Foto: Freepik)
JAKARTA -Ini persyaratan dan cara pembuatan SKCK terbaru dan biayanya menarik dikulik.  Dokumen SKCK yang berarti Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau yang dahulu disebut Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). SKCK dikeluarkan oleh pihak kepolisian di berbagai level mulai dari Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri sesuai permintaan.

Dalam pengumuman resmi POLRI berdasarkan arahan Kapolri dengan nomor surat B/2134/III/REN.2./2023/Div TIK disebutkan sejak 20 Maret 2023 pukul 00.00 WIB, secara resmi registrasi SKCK online hanya dilakukan melalui satu aplikasi, yaitu SUPERAPPS PRESISI POLRI.

Berikut ini persyaratan dan cara pembuatan SKCK terbaru dan biayanya: 

- Syarat Pembuatan SKCK Warga Negara Indonesia (WNI) 

1. Foto Kopi KTP dengan menunjukkan KTP asli

2.fotokopi kartu keluarga;

3. fotokopi akte lahir/kenal lahir;

4. fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP;

5. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar.

 

