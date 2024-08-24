BMKG Catat 7 Kali Gempa Megathrust, Rentang Waktunya 200 Tahun

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya mencatat setidaknya telah terjadi tujuh kali gempa Megathurst dengan magnitudo yang cukup kuat di sejumlah titik zona yang diwaspadai. Namun, menurutnya rentang waktu kejadiannya mencapai 200-an tahun.

Hal itu disampaikan Dwikorita dalam acara One On One bertema 'Gempa Megahrust Terdeteksi, Tak Bisa Diprediksi' , Sabtu (24/8/2024).

"Menurut data kami tercatat sejak 1804 sudah terjadi gempa dengan magnitudo cukup kuat di Jawa Tengah itu semua dengan Tsunami; gempa dan tsunami di Jawa Timur tahun 1818; gempa dan tsunami di Jawa Timur serta Jogja tahun 1840; gempa dan tsunami di Jawa Barat tahun 1857," kata Dwikorita.

Kemudian gempa dan tsunami di Jawa Timur tahun 1859; gempa dan tsunami di Jawa Tengah 1921; gempa dan tsunami di Jawa Timur 1994; baru gempa tahun 2006 dan 2009 di Selatan Jawa ada tujuh kali yang tercatat.

"Ratusan tahun atau sekitar dua ratus tahun yang lalu," tambahnya.

Dwikorita menjelaskan kondisi aktivitas Gempa Megathrust yang sedang di monitoring BMKG sisi Selatan Pulau Jawa. Menurutnya aktivitas kegempaan cukup sering hanya saja magnitudonya tidak melampaui tujuh.

"Jadi sebetulnya di Selatan Jawa ini menurut hasil monitoring atau deteksi kegempaan oleh BMKG itu cukup sering terjadi gempa-gempa, namun kekuatannya tidak sampai melampaui 7, tapi kalau yang kecil 5 kurang itu cukup sering ya. Yang harus diperhatikan, diwaspadai itu yang kekuatannya besar tadi di atas 5 melampaui 7 (magnitudo)," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)