HOME NEWS NASIONAL

Beredar Undangan PDIP-Golkar Deklarasi Bareng Cagub Banten di BSD Besok, Usung Airin? 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |11:42 WIB
Beredar Undangan PDIP-Golkar Deklarasi Bareng Cagub Banten di BSD Besok, Usung Airin? 
Beredar Surat Deklarasi Cagub Banten. Foto: Istimewa.
A
A
A

JAKARTA - Beredar undangan dengan keterangan deklarasi pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Pilkada Banten dari PDIP dan Golkar. Surat dua partai tersebut sama-sama menuliskan bahwa agenda pernyataan dukungan itu dilaksanakan di ICE BSD, Tangerang, Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 10.00. 

Kop surat berlogo PDIP dan Golkar itu juga bertuliskan deklarasi dukungan untuk calon kepala daerah lainnya baik tingkat Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten. Masih dalam surat itu, PDIP dan Golkar sama-sama meminta kepada seluruh kadernya mengenakan atribut masing-masing khas dari partainya. 

Lantas, apakah kedua partai tersebut akan mengusung Politikus Golkar, Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten. Sayangnya, kedua surat yang beredar tersebut juga kompak tak menuliskan siapa saja sosok-sosok yang akan dijagokan di Pilkada Banten tahun 2024. 

Terkait undangan dan sosok Airin, Politikus Senior PDIP Hendrawan Supratikno memberikan jawaban yang diplomatis. Pernyataanya juga tak membantah soal undangan serta sosok Airin yang akan diusung partainya di Pilkada Banten. 

“PDI-P mendengar suara dan aspirasi masyarakat,” kata Hendrawan saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Sabtu (24/8/2024). 

Sementara itu, Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily belum merespons konfirmasi Okezone soal undangan serta sosok Airin yang dijagokan di Pilkada Banten. Airin Rachmi sendiri merupakan kader dari partai berlambang pohon beringin. 

Sebelumnya, PDIP akan mengusung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi di Pilgub Banten dalam Pilkada serentak 2024. Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah.

 

Halaman:
1 2
      
