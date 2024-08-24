Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

76 Paskibraka 2024 Resmi Dilepas ke Daerah Masing-Masing

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |13:26 WIB
76 Paskibraka 2024 Resmi Dilepas ke Daerah Masing-Masing
BPIP lepas paskibraka
JAKARTA - 76 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2024 secara simbolis dilepas langsung Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, Jum'at, (23/8).

Paskibraka utusan dari 38 Provinsi tersebut telah dijemput Pemerintah Daerahnya masing-masing untuk kembali menjalankan aktivitas kesehariannya, setelah bertugas pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen, yang mendukung jalannya program paskibraka tahun ini, baik Pemerintah Pusat/Daerah, TNI, Polri, BUMN dan elemen masyarakat," ujarnya.

Ia berharap Paskibraka yang sudah mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan selama kurang lebih satu bulan ini menjadi pribadi yang berkarakter Pancasila dan menjadi suri tauladan di lingkungan masyarakatnya.

Tidak hanya itu, 76 Paskibraka ini juga akan dipanggil atau bertugas lagi pada bulan mei 2025 untuk melaksanakan pengibaran dan penurunan Bendera pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025.

"Setelah ini, BPIP akan terus memberikan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahkan pada tahun depan mereka akan bertugas lagi di peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025", jelasnya.

 

