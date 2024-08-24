Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Anies Baswedan-Rano Karno di Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan PDIP

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |13:29 WIB
Heboh Anies Baswedan-Rano Karno di Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan PDIP
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara PDIP Chico Hakim turut mengamini duet Anies Baswedan dan Rano Karno dipastikan akan menang melawan pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Hal itu merespon adanya pandangan dari sejumlah lembaga survei yang menilai diet Anies-Rano unggul di Pilkada Jakarta.

"Ya kami juga memang mendengar berbagai lembaga survei juga menilai bahwa pasangan Anies-Rano diproyeksikan menang bila melawan Pak RK-Suswono, namun tentu ini kami tampung," kata Chico saat dihubungi, Sabtu (24/8/2024).

Kendati demikian, Chico berkata, pihaknya akan mempertimbangkan sejumlah aspek lain dalam mengusung paslon di Pilkada Jakarta. Pasalnya, kata dia, PDIP tak sekedar mencaei kemenangan semata.

"Tetapi tentu pertimbangan-pertimbangan lain tetap kami pertimbangkan karena terkait usung mengusung calon di pilkada bukan sekadar mencari kemenangan semata," tutur Chico.

Chico berkata, paslon yang diusung harus senada dalam ide, prinsionserta ideologi. "Dan sampai hari ini kami masih terus mendalami terkait siapa yang akan kami usung," katanya.

"Apakah ada yang sekuat Anies? Ya kita tahu sendiri bahwa Pak Ahok elektabilitasnya lumayan, berada di posisi kedua di bawah Pak Anies, dan juga kalau kita bicara Bang Rano, walau namanya tidak pernah disebut di survei survei, namun apabila disebut, atau secara realita beliau adalah sosok dan tokoh anak Jakarta yang bisa diterima oleh semua kalangan, semua segmentasi, dan sangat minim resistensinya," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement