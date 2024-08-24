Heboh Anies Baswedan-Rano Karno di Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan PDIP

JAKARTA - Juru Bicara PDIP Chico Hakim turut mengamini duet Anies Baswedan dan Rano Karno dipastikan akan menang melawan pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Hal itu merespon adanya pandangan dari sejumlah lembaga survei yang menilai diet Anies-Rano unggul di Pilkada Jakarta.

"Ya kami juga memang mendengar berbagai lembaga survei juga menilai bahwa pasangan Anies-Rano diproyeksikan menang bila melawan Pak RK-Suswono, namun tentu ini kami tampung," kata Chico saat dihubungi, Sabtu (24/8/2024).

Kendati demikian, Chico berkata, pihaknya akan mempertimbangkan sejumlah aspek lain dalam mengusung paslon di Pilkada Jakarta. Pasalnya, kata dia, PDIP tak sekedar mencaei kemenangan semata.

"Tetapi tentu pertimbangan-pertimbangan lain tetap kami pertimbangkan karena terkait usung mengusung calon di pilkada bukan sekadar mencari kemenangan semata," tutur Chico.

Chico berkata, paslon yang diusung harus senada dalam ide, prinsionserta ideologi. "Dan sampai hari ini kami masih terus mendalami terkait siapa yang akan kami usung," katanya.

"Apakah ada yang sekuat Anies? Ya kita tahu sendiri bahwa Pak Ahok elektabilitasnya lumayan, berada di posisi kedua di bawah Pak Anies, dan juga kalau kita bicara Bang Rano, walau namanya tidak pernah disebut di survei survei, namun apabila disebut, atau secara realita beliau adalah sosok dan tokoh anak Jakarta yang bisa diterima oleh semua kalangan, semua segmentasi, dan sangat minim resistensinya," imbuhnya.