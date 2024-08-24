Masinton: Kunjungan Anies ke Markas PDIP Jakarta Bahas Pilkada Jakarta 2024

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyebutkan, kedatangan Anies Rasyid Baswedan ke Kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta di kawasan Cakung, Jakarta Timur untuk bersilaturahmi. Sekaligus membahas tentang Pilkada Jakarta.

"Kunjungan pak Anies ke DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta hari ini dalam rangka silaturahmi, ngobrol-ngobrol dengan pak Adi (Adi Wijaya) Ketua DPD DKI dan juga jajaran DPD DPI Perjuangan Jakarta," ujar Mansinton pada wartawan, Sabtu (24/8/2024).

Menurutnya, ada berbagai hal yang tentunya bakal dibicarakan antara jajaran DPD PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan. Salah satunya berkaitan Pilkada Jakarta 2024.

"Tentunya satu diantaranya yah (soal Pilkada Jakarta), yang nanti DPD ditugaskan DPP tuk membangun komunikasi dengan pak Anies, nanti hasil pembicaraan ini akan disampaikn oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta ke DPP," katanya.

Dia menambahkan, hasil pertemuan antara DPD PDI Perjuangan Jakarta dengan Anies Baswedan tentunya bakal disampaikan pula ke DPP PDI Perjuangan.

Berdasarkan pantaun, hingga kini Anies masih berada di Kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan jajaran DPD PDI Perjuangan Jakarta.

(Khafid Mardiyansyah)