HOME NEWS NASIONAL

PDIP - Golkar Koalisi di Pilkada Banten, Airin - Ade Sumardi Deklarasi Besok

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |13:48 WIB
LEBAK - Duet Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan segera dideklarasikan. Keduanya akan go public di ICE BSD Tangerang pada Minggu (25/6/2024).

Kabar keduanya akan tandem telah beredar luas di media sosial. Flyer berupa foto mantan Walikota Tangsel dengan mantan Wakil Bupati Lebak itu berseliweran di dunia maya.

Kabar tersebut diamini oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lebak, Junaedi Ibnu Jarta. Kata dia, Airin - Ade akan deklarasi pada Minggu (25/8/2024). "Iyah (Airin-Ade) deklarasi,"kata Jun saat dihubungi, Sabtu (24/8/2024).

Saat ditanya mengenai Golkar dan PDIP resmi berkoalisi. Wakil ketua DPRD Lebak ini juga tak menampik. "Iya bro (Golkar - PDIP-red) koalisi,"kata Jun.

Menurut Jun, deklarasi itu akan dihadiri oleh seluruh fungsionaris PDIP di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, bahkan hingga ke tingkat PAC.

 

