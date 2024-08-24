Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL
Presiden Jokowi Dikabarkan Tak Hadiri Muktamar PKB di Bali

Presiden Jokowi Dikabarkan Tak Hadiri Muktamar PKB di Bali

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |14:45 WIB
Presiden Jokowi Dikabarkan Tak Hadiri Muktamar PKB di Bali
Presiden Jokowi dikabarkan tidak hadiri Muktamar PKB di Bali (Foto: Biro Pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tak hadiri Muktamar ke-VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Hal itu dikonfirmasi olej Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

Jokowi tak memiliki agenda kunjungan kerja (kunker) ke Bali, terkhusus untuk hadiri Muktamar PKB. "Bapak Presiden tidak ada Agenda Kunjungan Kerja ke Bali," kata Yusuf saat dihubungi wartawan, Sabtu (24/8/2024).

Kendati demikian, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dikabarkan bakal hadiri Muktamar ke-VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, hari ini. Hal itu dibenarkarkan oleh Ketua DPP PKB Daniel Johan. "Iya hadir (Wapres Ma'ruf Amin)," kata Daniel saat dihubungi.

Dari informasi yang dihimpun, Ma'ruf akan membuka pelaksanaan Muktamar IV PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024). Sedianya, acara itu digelar pada 2 hari yakni 24-25 Agustus 2024.

Di lokasi acara, nampak karangan bunga dari sejumlah elit partai politik lain sudah berdatangan. Salah satunya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Ada pula karangan bunga dari Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Anggota Bawaslu RI Loly Suhenty, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan.

Muktamar kali ini dianggap sebagai momentum penting bagi PKB untuk menetapkan arah kebijakan partai ke depan, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024. Selain itu, Muktamar ini juga menjadi ajang pemilihan pimpinan baru PKB.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengaku tak berambisi untuk menjadi pimpinan partai berlambang bola dunia itu yang akan ditentukan dalam Muktamar ke-6.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185272//pkb-gSuK_large.jpg
Cak Imin: Panji Bangsa Akan Jadi Pasukan Serbaguna PKB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185045//orang_kaya-PrWv_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai Hampir Separuh Kekayaan Indonesia, Siapa Mereka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184638//jokowi-imr2_large.jpg
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184190//pkb-ZfJM_large.jpg
Cak Imin Bentuk Panji Bangsa untuk Hadapi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728//roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement