Presiden Jokowi Dikabarkan Tak Hadiri Muktamar PKB di Bali

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tak hadiri Muktamar ke-VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Hal itu dikonfirmasi olej Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

Jokowi tak memiliki agenda kunjungan kerja (kunker) ke Bali, terkhusus untuk hadiri Muktamar PKB. "Bapak Presiden tidak ada Agenda Kunjungan Kerja ke Bali," kata Yusuf saat dihubungi wartawan, Sabtu (24/8/2024).

Kendati demikian, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dikabarkan bakal hadiri Muktamar ke-VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, hari ini. Hal itu dibenarkarkan oleh Ketua DPP PKB Daniel Johan. "Iya hadir (Wapres Ma'ruf Amin)," kata Daniel saat dihubungi.

Dari informasi yang dihimpun, Ma'ruf akan membuka pelaksanaan Muktamar IV PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024). Sedianya, acara itu digelar pada 2 hari yakni 24-25 Agustus 2024.

Di lokasi acara, nampak karangan bunga dari sejumlah elit partai politik lain sudah berdatangan. Salah satunya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Ada pula karangan bunga dari Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Anggota Bawaslu RI Loly Suhenty, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan.

Muktamar kali ini dianggap sebagai momentum penting bagi PKB untuk menetapkan arah kebijakan partai ke depan, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024. Selain itu, Muktamar ini juga menjadi ajang pemilihan pimpinan baru PKB.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengaku tak berambisi untuk menjadi pimpinan partai berlambang bola dunia itu yang akan ditentukan dalam Muktamar ke-6.