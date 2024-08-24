Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News: PSI Pastikan Kaesang Batal Maju Pilkada 2024!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |15:22 WIB
<i>Breaking News</i>: PSI Pastikan Kaesang Batal Maju Pilkada 2024!
Ketua Umum PSI Kaesang Pengarep
JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dipastikan tak akan maju Pilkada 2024. Langkah itu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah.

"Setelah keputusan MK, apapun hasil konsultasi KPU dan DPR RI minggu depan, saya memastikan Kaesang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024," terang Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Sabtu (24/8/2024).

Raja Juli mengklaim, Kaesang akan taat pada konstitusi. Ia pun berkata, wacana Kaesang majubPikgub Jakarta dan Jateng muncul karena keputusan Mahkamah Agung (MA).

