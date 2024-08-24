Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muktamar ke-VI di Bali Didemo Massa Beratribut PKB 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |17:46 WIB
Muktamar ke-VI di Bali Didemo Massa Beratribut PKB 
PKB Gelar Muktamar di Bali. Foto: Okezone/Fiqri.
BALI - Unjuk rasa terjadi di lokasi dekat gelaran Muktamar ke -VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024) sore. Sejumlah massa terlihat mengenakan atribut partai tersebut. 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda mengakui bahwa, para pengunjuk rasa itu mengenakan atribut PKB. Padahal, kata dia, para demonstran itu bukan berasal dari kader partainya.

"Hasil investigasi kami, mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB. Kami sudah menuntut supaya mereka melepas baju atribut PKB yang mereka gunakan dan mereka bukan kader maupun pengurus PKB," kata Huda saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024) sore.

Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sengajak dilakukan untuk merusak citra dan suasana muktamar yang sedang berjalan. Ia menyebut para pengunjuk rasa itu merupakan penyusup untuk merusak proses Muktamar ke VI PKB. 

"Karena itu aksi mereka adalah penyusupan dari proses legal konstitusional pelaksanaan muktamar ini dan yang sudah mendapatkan izin dari aparat kepolisian," ucapnya.

Kendati demikian, Huda meminta Kapolda Bali untuk bubarkan unjuk rasa tersebut. "Karena mereka berencana untuk membikin kegaduhan di bumi bali ini yang kita cintain ini kita minta supaya aksi itu dibubarkan secepat-cepatnya," ucap dia.

Selain itu, Huda meminta, aparat kepolisian bisa mengusut aktor intelektual yang memobilisasi massa unjuk rasa di dekat lokasi Muktamar ke VI PKB.

 

