PKB : Muktamar Bali Hasilkan Putusan Final Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

BALI – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menentukan sikap resmi terhadap kepemerintahan Prabowo Subianto 2024-2029. Sikap itu ditentukan dalam forum Muktamar ke VI PKB yang digelar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda mengatakan, Muktamar ini akan memutuskan secara kelembagaan posisi PKB terhadap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Walaupun secara informal dalam berbagai forum, ketua umum Gus Muhaimin sudah menyampaikan PKB menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto,” kata Huda kepada wartawan di arena Muktamar, Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Huda berkata, Forum Muktamar ini akan melembagakan sikap politik final terkait dengan posisi PKB terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diketahui, Muktamar PKB di Bali ini menjadi momentum untuk merumuskan sejumlah agenda penting. Di antaranya, memilih ketua umum dan ketua dewan syuro PKB, penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPj) DPP PKB Periode 2019-2024, serta merumuskan sejumlah agenda strategis PKB untuk lima tahun ke depan.

(Puteranegara Batubara)