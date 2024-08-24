Hasil Munas Digugat, Adies Kadir: Munas XI Partai Golkar Tak Melanggar AD/ART Partai

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir tidak mempersoalkan dengan adanya gugatan Munas XI Partai Golkar dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Adies menegaskan bahwa Munas Golkar tidak ada AD/ART Partai yang dilanggar.

"Silahkan aja orang mau menggugat, semua punya hak untuk menggugat, kami hadapi saja sesuai aturan AD ART serta ketentuan hukum dan konstitusi. Karena kami yakin betul tidak ada AD/ART yang di langgar dalam munas XI Partai Golkar," tegas Adies kepada wartawan, Sabtu (24/8/2024).

Adies mengatakan, semua proses perubahan AD/ART terkait tanggal, bulan, dan tahun sudah ditetapkan dan disahkan sejak pada saat Rapat Pleno DPP Partai Golkar dan Rapimnas.

"Semua pemegang hak suara DPD Propinsi dan DPD Kab/Kota dan Organisasi Pendiri dan didirikan, total 561 suara semua meminta Munas di percepat agar di laksanakan pada bulan Agustus 2024," katanya.

Keputusan Rapimnas ini, kata Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar ini, juga telah di sahkan pada Munas dan telah di bacakan Keputusannya di depan seluruh peserta Munas. Ia menekankan, tidak ada satupun peserta Munas yang hadir keberatan terhadap keputusan tersebut.

"Munas XI Partai Golkar sudah selesai, jadi saya berharap semua pihak yang kurang puas, dapat menerima hasil Munas tersebut. Semua bisa di bicarakan, apalagi pak Bahlil Ketum terpilih orangnya sangat Komunikatif. Apabila ada hal-hal, atau keinginan-keinginan langsung saja sampai kan. Jangan malah mencoreng nama Partai Golkar dengan mempersoalkan lagi hasil Munas yang telah berjalan dengan baik. Bahkan SK dari Menkumham pun sudah di keluarkan, terkait pengesahan AD/ART dan Komposisi kepengurusan," katanya.

Adies mengajak seluruh kader Golkar, baik tingkat bawah maupun para senior partai untuk menerima hasil Munas ini. "Mari kita bekerja dan berkarya dengan solid untuk kebesaran Partai Golkar. Jangan hanya kepentingan pribadi kita mengorbankan partai kita tercinta yang sudah baik saat ini," katanya.