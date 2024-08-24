Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Munas Digugat, Adies Kadir: Munas XI Partai Golkar Tak Melanggar AD/ART Partai

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |18:20 WIB
Hasil Munas Digugat, Adies Kadir: Munas XI Partai Golkar Tak Melanggar AD/ART Partai
Munas Golkar
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir tidak mempersoalkan dengan adanya gugatan Munas XI Partai Golkar dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Adies menegaskan bahwa Munas Golkar tidak ada AD/ART Partai yang dilanggar.

"Silahkan aja orang mau menggugat, semua punya hak untuk menggugat, kami hadapi saja sesuai aturan AD ART serta ketentuan hukum dan konstitusi. Karena kami yakin betul tidak ada AD/ART yang di langgar dalam munas XI Partai Golkar," tegas Adies kepada wartawan, Sabtu (24/8/2024).

Adies mengatakan, semua proses perubahan AD/ART terkait tanggal, bulan, dan tahun sudah ditetapkan dan disahkan sejak pada saat Rapat Pleno DPP Partai Golkar dan Rapimnas. 

"Semua pemegang hak suara DPD Propinsi dan DPD Kab/Kota dan Organisasi Pendiri dan didirikan, total 561 suara semua meminta Munas di percepat agar di laksanakan pada bulan Agustus 2024," katanya.

Keputusan Rapimnas ini, kata Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar ini, juga telah di sahkan pada Munas dan telah di bacakan Keputusannya di depan seluruh peserta Munas. Ia menekankan, tidak ada satupun peserta Munas yang hadir keberatan terhadap keputusan tersebut.

"Munas XI Partai Golkar sudah selesai, jadi saya berharap semua pihak yang kurang puas, dapat menerima hasil Munas tersebut. Semua bisa di bicarakan, apalagi pak Bahlil Ketum terpilih orangnya sangat Komunikatif. Apabila ada hal-hal, atau keinginan-keinginan langsung saja sampai kan. Jangan malah mencoreng nama Partai Golkar dengan mempersoalkan lagi hasil Munas yang telah berjalan dengan baik. Bahkan SK dari Menkumham pun sudah di keluarkan, terkait pengesahan AD/ART dan Komposisi kepengurusan," katanya.

Adies mengajak seluruh kader Golkar, baik tingkat bawah maupun para senior partai untuk menerima hasil Munas ini. "Mari kita bekerja dan berkarya dengan solid untuk kebesaran Partai Golkar. Jangan hanya kepentingan pribadi kita mengorbankan partai kita tercinta yang sudah baik saat ini," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186914//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-3VbW_large.jpeg
Bahlil Perintahkan Kader Golkar Bantu Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184375//kpk-W4VY_large.jpg
Heboh Isu Eks Terpidana Korupsi e-KTP Setya Novanto Masuk Kepengurusan Golkar, Ini Kata Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182501//bahlil-ftnH_large.jpg
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Doakan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666//ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611//dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181569//wakil_ketua_dpr_adies_kadir-qncY_large.jpg
MKD DPR Nyatakan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Nama Baik Dipulihkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement