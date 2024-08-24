Menhan Prabowo Hadiri Wisuda 425 Mahasiswa Unhan: Perjalananmu Harus Jadi Pengabdian

BOGOR - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri wisuda 425 Mahasiswa Unhan RI dari Program Pendidikan Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) untuk Tahun Akademik 2024, di Gedung Aula Merah Putih (AMP), Kampus Utama Unhan RI, Sentul-Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/8/2024).

"Ini tahap awal, perjalanmu masih panjang. Perjalananmu harus menjadi pengabdian. Perjalananmu berbakti kepada Tanah Air dan orang tua", pesan Menhan Prabowo dalam sambutannya.

Menhan Prabowo juga berkeinginan agar sumber daya manusia di Indonesia berkualitas dan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan Bangsa Indonesia. "Kita harus bersatu memberi yang terbaik. Untuk para profesor dan ahli-ahli harus cari benih-benih terbaik, terobosan-terobosan terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia," tegas Menhan.

Sementara itu, Plt. Rektor Unhan RI Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza memberikan penekanan pada kualitas akademik dan ketekunan. Rektor juga turut mengapresiasi kerja keras para dosen dan staf akademik yang telah berperan penting dalam pencapaian ini.

Unhan RI saat ini memiliki 12 program studi Sarjana (S1) dan 7 program studi diploma (D3) yang difokuskan pada pengembangan kompetensi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).