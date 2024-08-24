Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Beri Jurus Silat Sebelum Pidato di Kongres PAN

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |20:41 WIB
Momen Prabowo Beri Jurus Silat Sebelum Pidato di Kongres PAN
Prabowo di Kongres PAN
A
A
A

JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto memberikan aksi jurus silatnya di hadapan ratusan kader Partai Amanat Nasional (PAN). Momen ini terjadi ketika Prabowo hendak memberikan pidato di acara penutupan Kongres VI PAN yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024) malam.

Momen ini bermula ketika mikrofon podium yang akan digunakannya untuk pidato mengalami sedikit kendala. Teknisi pun sigap naik ke atas panggung untuk langsung memperbaiki mikrofon tersebut.

Saat proses perbaikan ini, Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu seraya melihat sang teknisi bekerja. Tak lama kemudian, proses perbaikan itu pun selesai.

Kemudian, Prabowo langsung memastikan keadaan mikrofon tersebut dengan mengetuknya beberapa kali. Mendengar suara dari mikrofon itu keluar, Prabowo langsung bergeser ke samping podium.

Di momen inilah, Prabowo langsung menunjukkan gaya atau aksi jurus silatnya yang selama kontestasi pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu kerap kali dilakukannya.

Aksi tersebut pun mendapat tepuk tangan dari seluruh kader PAN. Mereka langsung berdiri dari kursinya masing-masing sambil berteriak Prabowo Presiden.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
