Soal Pemberian Izin Tambang dan Konsesi, Prabowo: Apa Salahnya?

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto mempertanyakan apa salahnya memberikan izin tambang dan konsesi kepada pihak yang setia kepada bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di Kongres PAN di Hotel Indonesia Kempinski. Jakarta, Sabtu (24/8/2024). Mulanya, Prabowo memuji kegiatan Kongres PAN yang digelar.

“Orang-orang politik, berpolitik di malam hari. Dan saudara berkorban, tadi ada yang urunan, mengabdi terus, urunan terus,” kata Prabowo.

Kemudian, Prabowo menilai tidak ada salahnya izin tambang dan konsesi diberikan kepada para pihak yang setia kepada negara dan Bangsa Indonesia.