Mendagri: Dukcapil Adalah Salah Satu Jantung Bangsa Indonesia

TALAUD – Saat ini, peran penting data kependudukan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Mendagri Tito Karnavian bahkan mengatakan Dukcapil sebagai salah satu jantung bangsa Indonesia.

"Dukcapil adalah salah satu jantung bangsa ini, karena data yang dimiliki oleh Dukcapil, menjadi basis data hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini. Kalau kita mau bertanya jumlah penduduk, maka yang paling lengkap dan paling akurat adalah data Dukcapil", kata Mendagri Tito Karnavian kepada kepala Dinas Dukcapil se-Indonesia saat Rakornas Dukcapil di Batam pada Februari 2024 lalu.

Ungkapan Mendagri Tito Karnavian ini disampaikan kembali oleh Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam kepada peserta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan SIAK bagi Operator Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Talaud, Jum’at (23/8/2024).

Sebagai jantung bangsa, kata Hani, maka tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi data penduduk harus diutamakan. Mulai dari kepala dinas Dukcapil, para OPD yang memanfaatkan data kependudukan, sampai kepada para operator SIAK dinas Dukcapil dan di desa/kelurahan.

“Selain itu, penduduk adalah salah satu syarat utama terbentuknya sebuah negara, selain wilayah, pemerintahan, kedaulatan, dan pengakuan oleh negara lain. Dan hanya bisa dikatakan sebagai penduduk jika memiliki dokumen kependudukan”, lanjut Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lanjutnya, kepemilikan dokumen kependudukan sebagai salah satu upaya negara dalam melindungi setiap warga negara. “Coba bayangkan, apa jadinya seorang warga negara tanpa memiliki dokumen kependudukan? Bagaimana statusnya sebagai warga negara?”, jelas Hani.

Sekretaris Ditjen Dukcapil juga mengapresiasi inisiatif dan inovasi Dukcapil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menghubungkan setiap desa/kelurahan dengan SIAK terpusat.

Dengan SIAK terpusat di tingkat desa/kelurahan, maka pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) serta penerbitan dokumen kependudukan bisa langsung dinikmati masyarakat di desa/kelurahan, tanpa harus datang ke kantor Dinas Dukcapil. Layanan ini sangat penting bagi masyarakat Talaud, mengingat kondisi geografis Talaud yang sulit dan akses yang jauh ke ibu kota pemerintahan.