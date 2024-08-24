Prabowo Jamin Presiden Jokowi Tak Pernah Intervensi Urusan Pilkada

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan jaminan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak pernah melakukan intervensi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Prabowo menyatakan, bahwa urusan Pilkada, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada kader-kader partai di bawah untuk menentukan siapa calon pemimpin yang akan diusung.

"Siapapun yang dipilih nggak ada masalah, nggak ada, kita silakan. Kadang kadang kita sama PAN, kadang kadang nggak, iya kan? Nggak ada urusan," tegas Prabowo di acara penutupan Kongres VI PAN yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024).