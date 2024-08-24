Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Jamin Presiden Jokowi Tak Pernah Intervensi Urusan Pilkada

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |21:34 WIB
Prabowo Jamin Presiden Jokowi Tak Pernah Intervensi Urusan Pilkada
Ketum Gerindra dan presiden terpilih Prabowo Subianto di Kongres PAN (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan jaminan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak pernah melakukan intervensi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Prabowo menyatakan, bahwa urusan Pilkada, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada kader-kader partai di bawah untuk menentukan siapa calon pemimpin yang akan diusung.

"Siapapun yang dipilih nggak ada masalah, nggak ada, kita silakan. Kadang kadang kita sama PAN, kadang kadang nggak, iya kan? Nggak ada urusan," tegas Prabowo di acara penutupan Kongres VI PAN yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187401//ketua_mpr_ahmad_muzani-j8wf_large.jpg
Presiden Prabowo Fokus Pulihkan 3 Provinsi Terdampak Bencana, Kerahkan Seluruh Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187353//banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-khQ4_large.jpg
Ketua MPR Ungkap Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187347//ketua_mpr_ahmad_muzani-uGZD_large.jpg
Bertemu Prabowo, Ketua MPR Ungkap Sempat Bahas Amandemen UUD 1945
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187320//ahmad_muzani-qAs8_large.jpg
Ketua MPR Temui Prabowo di Istana Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187154//prabowo-fEw2_large.jpg
Cek Padang Pariaman, Prabowo Pastikan Bantu Perbaikan Rumah hingga Jembatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187150//prabowo_subianto-3cSO_large.jpg
Prabowo Pastikan Bantuan Rumah Rusak Pascabencana, Warga Padang Pariaman Sorak: Alhamdulillah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement