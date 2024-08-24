Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tokoh Lintas Iman di Bali Nobatkan Cak Imin Bapak Toleransi

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |23:36 WIB
Tokoh Lintas Iman di Bali Nobatkan Cak Imin Bapak Toleransi
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar
BALI – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dinobatkan sebagai Bapak Toleransi Penjaga Pancasila oleh tokoh lintas iman. Penghargaan tersebut diserahkan saat acara doa bersama sejumlah tokoh lintas iman di Pura Jagatnatha Puja Mandala, Bali.

Doa bersama dipimpin Ketua Paguyuban antar-Umat Beragama Kompleks Puja Mandala, Wayan Solo. Cak Imin dianggap sebagai sosok pemimpin yang toleran dan mampu mengikat nilai keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan dalam satu rangkaian organisasi.

”Dengan ini kami para tokoh lintas iman memberikan tanda kehormatan dan menganugerahkan gelar Bapak Toleransi Penjaga Pancasila kepada Gus Muhaimin Iskandar,” ujar Wayan, dikutip, Sabtu (24/8/2024).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada Cak Imin yang selama ini dinilai sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini diwujudkan melalui sikap dan tindakan Gus Muhaimin dalam mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan.

Cak Imin juga dianggap konsisten dalam selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif, dan integratif tanpa memperuncing perbedaan antara yang satu dengan lainnya.

Dengan penganugerahan tersebut, diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin bersyukur bisa bertemu dengan para tokoh lintas agama dan lintas iman, serta tokoh adat di Bali.

”Ini menjadi kebahagiaan bagi kita semua semoga para tokoh lintas agama, iman dan tokoh adat ini selalu dalam keadaan sehat. Saya sungguh bersyukur bisa bertemu tokoh-tokoh agama lintas iman yang menyambut saya di Bali dengan semangat yang luar biasa,” ungkapnya.

 

