INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Muktamar VI PKB Tetapkan KH Ma'ruf Amin Jabat sebagai Ketua Dewan Syuro

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |23:44 WIB
Muktamar VI PKB Tetapkan KH Ma'ruf Amin Jabat sebagai Ketua Dewan Syuro
Wakil Presiden Maruf Amin (foto: dok Setwapres)
A
A
A

BALI - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin disepakati menjadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kesepakatan itu diambil dalam forum Muktamar ke-VI PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Kesepakatan itu diambil setelah adanya usulan dari para Kiai yang meminta KH Ma'ruf untuk menjadi Ketua Dewan Syuro PKB. Usulan itu, diungkapkan oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam forum Muktamar.

"Berdasarkan musyawarah itu, para kyai menyetujui dan mengusulkan Al Mukarom Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro sebagai mandatoris MPR saya menanyakan kepada muktamirin Apakah usulan ini bisa disetujui?" tanya Cak Imin.

Merespon itu, Ketua Sidan Pleno ke IV, Jazilul Fawaid meminta persetujuan kepada seluruh peserta Muktamar VI terkaot adanya usulan Ma'ruf menjadi Ketua Dewan Syuro PKB. 

"Saya selaku pimpinan sidang Apakah seluruh peserta muctamirin menyetujui profesor doktor kyai Ma'ruf Amin sebagai ketua dewan syura DPP PKB?" tanya Jazilul.

Permintaan itu disetujui oleh semua peserta muktamar. Kesepakatan bahkan meriuhkan ruang forum tersebut.

"Setuju," jawab para peserta muktamar.

 

Topik Artikel :
KH Maruf Amin Muktamar PKB PKB
