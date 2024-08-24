Gerindra Bilang KIM Plus Makin Solid di Jakarta: Ridwan Kamil-Suswono Insya Allah Jadi

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bilang KIM Plus makin solid di Jakarta (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus semakin solid menjelang kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ia meyakini duet Cagub-Cawagub, Ridwan Kamil dan Suswono dapat jadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

"(KIM Plus) di Jakarta makin solid, Ridwan Kamil dan Suswono Insya Allah menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta," kata Muzani di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat 23 Agustus 2024.

Sebelumnya, pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono bakal mendaftarkan untuk ikut kontestasi Pilgub Jakarta ke KPU Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil usai menerima surat rekomendasi dan B1KWK di Kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Alhamdulillah saya bersama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur se-Indonesia mendapatkan surat B1KWK yang bakal diserahkan ke KPU, kami resmi diusung oleh partai Gerindra untuk Daerah Khusus Jakarta," kata Ridwan Kamil.

"Saya bersama Insya Allah Calon Wakil Gubernur Suswono dan kalau tidak ada halangan di tanggal 28 yang akan datang mendaftar di KPU Jakarta. Mohon doanya semua mudah-mudahan dilancarkan semua," tambahnya.

Sebagai informasi, pasangan RK-Suswono pun mendapat dukungan setidaknya dari 12 partai politik (parpol) diantaranya Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PKS, NasDem, Perindo, PSI, Garuda, PPP, dan Gelora.



(Angkasa Yudhistira)