Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerindra Bilang KIM Plus Makin Solid di Jakarta: Ridwan Kamil-Suswono Insya Allah Jadi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |06:58 WIB
Gerindra Bilang KIM Plus Makin Solid di Jakarta: Ridwan Kamil-Suswono Insya Allah Jadi
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bilang KIM Plus makin solid di Jakarta (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus semakin solid menjelang kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ia meyakini duet Cagub-Cawagub, Ridwan Kamil dan Suswono dapat jadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

"(KIM Plus) di Jakarta makin solid, Ridwan Kamil dan Suswono Insya Allah menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta," kata Muzani di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat 23 Agustus 2024.

Sebelumnya, pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono bakal mendaftarkan untuk ikut kontestasi Pilgub Jakarta ke KPU Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024. 

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil usai menerima surat rekomendasi dan B1KWK di Kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Alhamdulillah saya bersama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur se-Indonesia mendapatkan surat B1KWK yang bakal diserahkan ke KPU, kami resmi diusung oleh partai Gerindra untuk Daerah Khusus Jakarta," kata Ridwan Kamil.

"Saya bersama Insya Allah Calon Wakil Gubernur Suswono dan kalau tidak ada halangan di tanggal 28 yang akan datang mendaftar di KPU Jakarta. Mohon doanya semua mudah-mudahan dilancarkan semua," tambahnya.

Sebagai informasi, pasangan RK-Suswono pun mendapat dukungan setidaknya dari 12 partai politik (parpol) diantaranya Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PKS, NasDem, Perindo, PSI, Garuda, PPP, dan Gelora. 
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement