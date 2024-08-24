Polisi Buru Pembacok Siswa MTs Al-Falah Ciputat hingga Tewas

TANGERANG SELATAN - Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan atas kasus tewasnya seorang pelajar di Jalan Palapa, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel)., usai dibacok. Korban diketahui berinisial S (14), siswa MTs Al-Falah.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat 23 Agustus 2024 sore. Korban yang berboncengan mengendarai seunit sepeda motor dikejar oleh sekelompok remaja lainnya.

Rekannya berhasil kabur menyelamatkan diri, sementara S yang menderita luka bacokan di leher belakang sempat meninggalkan motornya lalu berlari hingga tersungkur di lokasi.

"Korban mengalami luka berat akibat senjata tajam, luka sobek pada bagian belakang leher dan meninggal dunia, diduga saat dalam perjalanan ke RS," kata Kasi Humas Polres Tangsel AKP Agil, Sabtu (24/8/2024).

Dia mengatakan, petugas gabungan dari Polres dan Polsek Ciputat Timur telah meminta keterangan saksi di lokasi. Beberapa petunjuk mengenai pelaku telah dikantongi petugas.

"Kasus menjadi atensi, dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan," ujarnya.