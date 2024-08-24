Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Pembacok Siswa MTs Al-Falah Ciputat hingga Tewas

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |11:46 WIB
Polisi Buru Pembacok Siswa MTs Al-Falah Ciputat hingga Tewas
Polisi buru pembacok siswa MTs di Ciputat hingga tewas (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan atas kasus tewasnya seorang pelajar di Jalan Palapa, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel)., usai dibacok. Korban diketahui berinisial S (14), siswa MTs Al-Falah.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat 23 Agustus 2024 sore. Korban yang berboncengan mengendarai seunit sepeda motor dikejar oleh sekelompok remaja lainnya. 

Rekannya berhasil kabur menyelamatkan diri, sementara S yang menderita luka bacokan di leher belakang sempat meninggalkan motornya lalu berlari hingga tersungkur di lokasi.

"Korban mengalami luka berat akibat senjata tajam, luka sobek pada bagian belakang leher dan meninggal dunia, diduga saat dalam perjalanan ke RS," kata Kasi Humas Polres Tangsel AKP Agil, Sabtu (24/8/2024).

Dia mengatakan, petugas gabungan dari Polres dan Polsek Ciputat Timur telah meminta keterangan saksi di lokasi. Beberapa petunjuk mengenai pelaku telah dikantongi petugas.

"Kasus menjadi atensi, dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186283//penganiayaan-4VLl_large.jpg
Sadis! Pria Bacok Sahabat Gegara Hal Sepele di Senen Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement