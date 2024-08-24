Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiba di Kantor DPD PDIP, Anies Langsung Gelar Pertemuan Tertutup

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |13:04 WIB
Tiba di Kantor DPD PDIP, Anies Langsung Gelar Pertemuan Tertutup
Anies Tiba di Kantor DPD PDIP. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Eks Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan tiba di Kantor DPD PDI Perjuangan yang ada di bilangan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (24/8/2024) siang ini. Adapun pertemuan tersebut digelar secara tertutup.

Berdasarkan pantauan, Anies Baswedan telah tiba di Kantor DPD PDIP Jakarta pada sekira pukul 12.25 WIB. Anies yang tiba di kantor DPD PDIP Jakarta itu langsung masuk ke dalam kantor tersebut.

Anies tak menyampaikan pernyataan apapun berkaitan kedatangannya itu ke Kantor DPD PDIP Jakarta. Saat ini, sejumlah awak media pun telah menantikan Anies selesai berkunjung ke kantor tersebut.

Awak media tak diperkenankan masuk ke dalan kantor tempat Anies melakukan pertemuan. Wartawan hanya diperbolehkan berada di area pintu masuk dalam kantor.

Belum diketahui maksud kedatangan Anies ke Kantor DPD PDIP Jakarta tersebut. Apakah berkaitan dengan pencalonannya sebagai Bacagub Jakarta ataukah bagaimana.

(Puteranegara Batubara)

      
