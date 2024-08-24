Dua Jempol Anies Baswedan untuk PDI Perjuangan

Anies acungkan dua jempolnya pada sekretariat PDIP Jakarta (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyanbangi Kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu (24/8/2024) siang. Anies pun turut mengacungi dua jempol pada dua petugas Sekretariatan PDI Perjuangan Jakarta.

Kejadian itu bermula kala Anies tiba di Kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Didampingi mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lombang, Anies yang mengenakan batik bewarna hitam-putih disambut oleh jajaran DPD PDIP Jakarta.

Setelah memasuki lobi Kantor DPD PDIP Jakarta, Anies juga disambut baik oleh staf DPD PDIP Jakarta. Bahkan, Anies terlihat mengacungi dua jempol kepada staf yang berjaga di lobi.

Dalam kunjungan itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Praseryo Edi Marsudi pun juga turut menyambut Anies. Bahkan, keduanya turut bersalaman erat.

Ucapan selamat datang dilayangkan Prasetyo dalam akun Instagram pribadinya, @prasetyoedimarsudi.

"Selamat datang Pak @aniesbaswedan di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta," tulis Pras yanng dikutip.

Dalam foto yang diunggah tersebut, nampak Anies juga teelihat makan siang bersama dengan jajaran PDIP Jakarta. Terlihat, Anies berbincang dan menyimak dengan serius perbincangan tersebut.