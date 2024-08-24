Truk Wingbox Terbalik di Exit Tol Pondok Gede Timur Bekasi

JAKARTA - Sebuah truk wingbox alami kecelakaan dan terbalik di Exit Tol Pondok Gede Timur 1, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (24/8/2024) siang.

"13.11 WIB #Kecelakaan_Japek Akses keluar Gerbang Tol Pondok Gede Timur 1, ada kendaraan Wingbox terbalik di lajur gardu 2/tengah, dalam penanganan petugas," cuit laman X @PTJASAMARGA.

Sementara itu dalam video amatir yang diunggah laman Instagram @infobekasi truk wingbox menghantam pembatas beton dan plastik. Selain itu plang penunjuk arah juga roboh usai ditabrak truk.

Terlihat truk berwarna hijau itu ringsek pada bagian depan kemudi. Lebih lanjut, MNC Portal Indonesia juga telah menghubungi pihak kepolisian terkait kecelakaan itu hanya saja belum mendapatkan jawaban dan data terbaru.

(Angkasa Yudhistira)