Anies Baswedan saat Ditanya Kapan Masuk PDIP: Masih Jalan Prosesnya

JAKARTA - Anies Rasyid Baswedan mengatakan dia bakal menunggu keputusan DPP PDI Perjuangan sebelum menentukan langkah masuk atau tidaknya sebagai kader PDI Perjuangan. Saat ini, semua pun masih berproses.

"Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Habis itu kita tentukan langkah ke depannya seperti apa. Ini masih jalan prosesnya," ujar Anies pada wartawan, Sabtu (24/8/2024).

Saat ditanyai soal potensi dirinya bakal diusung PDI Perjuangan Jakarta dalam Pilgub Jakarta 2024, Anies hanya menjawabnya semua itu tengah berproses, termasuk sosok yang cocok untuk mendapinginya.

"Hal-hal menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi, tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain karena semuanya di luar kewenangan kita," katanya.

Anies menambahkan, pertemuan dengan DPD PDI Perjuangan Jakarta menbahas berbagai hal, mulai dari Pilkada, Jakarta ke depannya, hingga pemikiran dari Presiden RI Pertama, Soekarno. Namun, tak ada pembahasan tentang keputusan berkaitan Bacagub Jakarta lantaran itu bukanlah kewenangan dia dan DPD PDI Perjuangan Jakarta.