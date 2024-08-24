Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jawaban Anies yang Ditanya Megawati Mau Nurut Apa Tidak Soal Pilkada Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |16:07 WIB
Jawaban Anies yang Ditanya Megawati Mau Nurut Apa Tidak Soal Pilkada Jakarta
Anies Baswedan Usai Bertemu DPD PDIP Jakarta. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Anies Baswedan menyebut bahwa, belum memastikan kapan bakal bertemu Ketua Umum  PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk membahas Pilkada Jakarta 2024. Namun, dia bakal mengikuti saja manakala ada jadwal pertemuan dengan Megawati.

"Kita mengalir saja, nanti pada waktunya, seperti pertemuan hari ini, tidak direncanakan mengalir begitu saja, rilex, santai. Nanti kita kabari kalau ada kabar," ujar Anies di Kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu (24/8/2024).

Adapun pertemuan Anies dengan DPD PDI Perjuangan Jakarta pada hari ini salah satunya membahas tentang Pilkada. Bukan itu saja, dibahas pula tentang bagaimana Jakarta ke depannya hingga pemikiran-pemikiran Presiden RI Pertama, Soekarno.

Soal pernyataan Megawati tentang bagaimana dia harus mau menurut jika ingin diusung PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta 2024, Anies menyebutkan, pernyataan itu tentunya merujuk pada amanat Konstitusi. Hal itu tentunya menjadi tujuan bersama.

"Jadi, kita menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita tuk mewujudkan Indonesia satu, beragam tapi bersama. Itu lah yang kita jadikan tujuan sama-sama," katanya.

(Puteranegara Batubara)

      
