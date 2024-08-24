Anies Baswesan: Kita Harus Sama-Sama Kawal Konstitusi yang Diamanatkan MK Sampai Tuntas!

JAKARTA - Anies Rasyid Baswedan menyoroti tentang dinamika buntut Putusan MK nomor 60 tentang ambang batas Pilkada 2024, mulai dari aksi demo para buruh, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Dia pun sama-sama mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengawal Putusan MK tersebut.

"Kita harus kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan oleh MK dijaga sampai tuntas," ujar Anies pada wartawan, Sabtu (24/8/2024).

Menurutnya, beberapa hari terakhir, kehidupan kebangsaan dan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami ujian. Dalam ujian tersebut, semua orang bisa melihat siapa saja yang konsisten dalam menjaga konstitusi Indonesia, salah satunya PDI Perjuangan.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada PDIP yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara," tutur Anies.

Anies pun mengapresiasi, semua civil society hingga mahasiswa yang bergerak secara organik tanpa ada satu komando, tapi bergerak oleh hati dengan dasar kecintaan pada negeri. Mereka semua turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan konstitusi dan mencegah praktik-praktik pelanggaran atas prinsip dasar bernegara.

"Sikap civil society, sikap mahasiswa bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak," terangnya.

Dia pun mengapresiasi para pimpinan DPR RI yang lantas merespon dan menghentikan proses penyusunan RUU Pilkada yang cepat itu. Ke depan, semua masyarakat harus bersama-sama mengawal dan menjaga konstitusi sebagaimana diamanatkan MK sampai tuntas.



(Khafid Mardiyansyah)