Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Baswesan: Kita Harus Sama-Sama Kawal Konstitusi yang Diamanatkan MK Sampai Tuntas!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |16:18 WIB
Anies Baswesan: Kita Harus Sama-Sama Kawal Konstitusi yang Diamanatkan MK Sampai Tuntas!
Anies Baswedan
A
A
A

JAKARTA - Anies Rasyid Baswedan menyoroti tentang dinamika buntut Putusan MK nomor 60 tentang ambang batas Pilkada 2024, mulai dari aksi demo para buruh, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Dia pun sama-sama mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengawal Putusan MK tersebut.

"Kita harus kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan oleh MK dijaga sampai tuntas," ujar Anies pada wartawan, Sabtu (24/8/2024).

Menurutnya, beberapa hari terakhir, kehidupan kebangsaan dan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami ujian. Dalam ujian tersebut, semua orang bisa melihat siapa saja yang konsisten dalam menjaga konstitusi Indonesia, salah satunya PDI Perjuangan.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada PDIP yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara," tutur Anies.

Anies pun mengapresiasi, semua civil society hingga mahasiswa yang bergerak secara organik tanpa ada satu komando, tapi bergerak oleh hati dengan dasar kecintaan pada negeri. Mereka semua turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan konstitusi dan mencegah praktik-praktik pelanggaran atas prinsip dasar bernegara.

"Sikap civil society, sikap mahasiswa bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak," terangnya.

Dia pun mengapresiasi para pimpinan DPR RI yang lantas merespon dan menghentikan proses penyusunan RUU Pilkada yang cepat itu. Ke depan, semua masyarakat harus bersama-sama mengawal dan menjaga konstitusi sebagaimana diamanatkan MK sampai tuntas.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement