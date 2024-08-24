Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cagub-Cawagub Jakarta Hanya Boleh Dikawal 150 Pendukung Saat Daftar ke KPU

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |16:33 WIB
Cagub-Cawagub Jakarta Hanya Boleh Dikawal 150 Pendukung Saat Daftar ke KPU
KPU Jakarta Gelar Jumpa Pers. Foto: Okezone/Felldy Utama.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta mengatur soal pembatasan terkait jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang diperbolehkan datang mendampingi pada saat masa pendaftaran. Jumlahnya hanya diperbolehkan hanya sekira 150 orang.

"Iya, karena mungkin kalau untuk pendukung itu kami batasi untuk yang di luar itu sekitar 150 orang." Kata Anggota KPU Jakarta, Astri Megatari di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024).

Sementara, kata dia, untuk yang bisa mengantar ke dalam aula, KPU hanya mempersilakan kepada pengurus Partai politik pengusung saja yang boleh ikut mendampingi paslonnya.

"Karena penerimaan paslonnya ini ada di aula ini, ruangannya kan kecil juga ya, terbatas. Jadi mungkin hanya pengurus partai politik aja yang masuk. Ketua mungkin atau sekjen," ujarnya.

Di sisi lain, KPU DKI juga mengharapkan tidak ada arak-arakan pada saat pendaftaran nanti. Namun, keputusan boleh atau tidaknya tetap merujuk apa yang diputuskan pihak kepolisian.

"Kita sih tidak memperbolehkan adanya arak-arakan ya, karena itu tadi bisa mengganggu laluan intas juga. Karena harinya hari weekday itu, hari Selasa sampai hari Kamis, kalau nggak salah," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071370/pilkada_2024-lnzL_large.jpg
Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil Akan Bawa Birokrasi di Pemprov DKI Semakin Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3068862/pilkada_2024-XWp5_large.jpg
Hadiri Deklarasi Relawan Jakarta Menyala, Bang Doel Siap Naikkan Insentif RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067430/pilkada_serentak-ZGRU_large.jpg
Pemuda Kaum Betawi Dukung Pramono- Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067375/pilkada_jakarta-ZNph_large.jpg
Hari Pertama Kampanye, Ridwan Kamil-Suswono Ziarah ke Makam Lima Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067194/pilkada_jakarta-lBuN_large.jpg
RIDO Nomor 1 di Pilkada Jakarta 2024, Pertanda Ridha Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067176/pasangan_ridwan_kamil_dan_suswono-Vjbz_large.jpg
Kang Emil: Pasangan RIDO Fokus Adu Gagasan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement