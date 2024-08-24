Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Ketemu Megawati Terkait Pilkada Jakarta, DPD PDIP : Nanti Kita Atur Waktunya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |16:57 WIB
Anies Ketemu Megawati Terkait Pilkada Jakarta, DPD PDIP : Nanti Kita Atur Waktunya
Momen Keakraban Anies dan Ketua DPD PDIP Jakarta. Foto: Okezone/Ari Sandita.
JAKARTA - Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta, Adi Wijaya menyatakan, akan mengatur jadwal pertemuan antara Anies Baswedan dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terkait dengan kontestasi Pilkada Jakarta. Namun, Ia belum bisa memastikan kapan pasti pelaksanaan tatap muka dua orang itu. 

"Saya setiap hari ketemu (bu Mega), Insya Allah secepatnya, beliau lagi sibuk kan, sama-sama sibuk, nanti kita atur waktunya," ujar Adi pada wartawan, Sabtu (24/8/2024).

Dia belum memastikan kapan waktu untuk pertemuan Anies dengan Megawati dilakukan. Namun, DPD PDI Perjuangan Jakarta dipastikan bakal mendampingi Anies dalam pertemuan tersebut nantinya.

"Iya dong (DPD PDI Perjuangan Jakarta bakal mendampingi Anies). Itu (deklarasi PDI Perjuangan dukung Anies) kan belum, ibu (Megawati) belum teken," katanya.

Sementara itu, Anies Baswedan mengaku siap saja bertemu dengan Megawati membahas tentang berbagai hal, salah satunya Pilkada Jakarta. Dia bakal mengikuti arus saja manakala harus dipertemukan dengan Megawati nantinya.

"Kita mengalir saja, nanti pada waktunya, seperti pertemuan hari ini, tidak direncanakan mengalir begitu saja, rilex, santai. Nanti kita kabari kalau ada kabar," kata Anies.

(Puteranegara Batubara)

      
