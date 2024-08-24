Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Temui DPD PDIP Jakarta, Ridwan Kamil : Silakan Saja Tidak Ada Masalah

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |17:38 WIB
Anies Temui DPD PDIP Jakarta, Ridwan Kamil : Silakan Saja Tidak Ada Masalah
Ridwan Kamil Tanggapi Kunjungan Anies ke DPP PDIP Jakarta. Foto: Okezone/Nur Khabibi.
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil mengaku tidak mempermasalahkan soal pertemuan Anies Baswedan dengan DPD PDIP Jakarta. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan hak individu. 

"Itu mah kan hak anak bangsa, hak individu, silakan saja tidak ada masalah, karena kan sedang proses namanya negosiasi administrasi politik," kata Ridwan Kamil di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Sabtu (24/8/2024). 

Jika benar nanti Anies diusung PDI-Perjuangan sebagai kompetitornya, mantan Gubernur Jawa Barat itu menyatakan tidak takut untuk bersaing. Menurutnya, ia sudah punya beberapa pengalaman dalam kontestasi elektoral. 

"Di Jakarta Insya Allah dengan siapa saja, karena niatnya mau membangun, gagasannya insyaAllah relevan solutif, tapi harus melalui namanya kontestasi kompetisi sudah diniatkan, jadi kita siap-siap aja," ujarnya. 

Ridwan Kamil melanjutkan, dirinya bersama Suswono merupakan pasangan yang saling melengkapi. 

 

Halaman:
1 2
      
