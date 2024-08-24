Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil dan Suswono Daftar Cagub-Cawagub Jakarta Tanggal 28 Agustus 2024 

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |18:28 WIB
Ridwan Kamil dan Suswono Daftar Cagub-Cawagub Jakarta Tanggal 28 Agustus 2024 
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Nur Khabibi.
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Ridwan Kamil-Suswono menyatakan akan mendaftar ke KPUD Jakarta sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta, pada 28 Agustus 2024. Momen itu merupakan hari kedua masa pendaftaran Pilkada serentak 2024.

Lebih rinci, Ridwan Kamil menyebutkan dirinya akan beranjak ke lokasi pendaftaran setelah waktu solat zuhur. 

"Pendaftaran kemungkinan per hari ini tanggal 28 (Agustsus) di bakda zuhur Insya Allah," kata Ridwan Kamil di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Sabtu (24/8/2024). 

Ia kemudian menjelaskan mengapa waktu tersebut dipilih pihaknya untuk mendaftar. Menurutnya, di jam tersebut lalu lintas cenderung sepi dari aktivitas kendaraan sehingga tidak menimbulkan kemacetan. 

"Dipilih jamnya yang tidak bikin macet, yang tidak di pagi-sore atau tengah-tengah, semua sudah ibadah jadi Insya Allah waktunya paling afdol," ujarnya. 

Terkait dari mana titik pemberangkatan, ia menyatakan masih dirumuskan bagaiamana teknisnya nanti. 

Sebelumnya, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dirinya bersama Suswono akan mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta pada tanggal 28 Agustus mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071370/pilkada_2024-lnzL_large.jpg
Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil Akan Bawa Birokrasi di Pemprov DKI Semakin Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3068862/pilkada_2024-XWp5_large.jpg
Hadiri Deklarasi Relawan Jakarta Menyala, Bang Doel Siap Naikkan Insentif RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067430/pilkada_serentak-ZGRU_large.jpg
Pemuda Kaum Betawi Dukung Pramono- Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067375/pilkada_jakarta-ZNph_large.jpg
Hari Pertama Kampanye, Ridwan Kamil-Suswono Ziarah ke Makam Lima Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067194/pilkada_jakarta-lBuN_large.jpg
RIDO Nomor 1 di Pilkada Jakarta 2024, Pertanda Ridha Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067176/pasangan_ridwan_kamil_dan_suswono-Vjbz_large.jpg
Kang Emil: Pasangan RIDO Fokus Adu Gagasan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement