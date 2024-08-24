Ridwan Kamil dan Suswono Daftar Cagub-Cawagub Jakarta Tanggal 28 Agustus 2024

JAKARTA - Pasangan Ridwan Kamil-Suswono menyatakan akan mendaftar ke KPUD Jakarta sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta, pada 28 Agustus 2024. Momen itu merupakan hari kedua masa pendaftaran Pilkada serentak 2024.

Lebih rinci, Ridwan Kamil menyebutkan dirinya akan beranjak ke lokasi pendaftaran setelah waktu solat zuhur.

"Pendaftaran kemungkinan per hari ini tanggal 28 (Agustsus) di bakda zuhur Insya Allah," kata Ridwan Kamil di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Sabtu (24/8/2024).

Ia kemudian menjelaskan mengapa waktu tersebut dipilih pihaknya untuk mendaftar. Menurutnya, di jam tersebut lalu lintas cenderung sepi dari aktivitas kendaraan sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

"Dipilih jamnya yang tidak bikin macet, yang tidak di pagi-sore atau tengah-tengah, semua sudah ibadah jadi Insya Allah waktunya paling afdol," ujarnya.

Terkait dari mana titik pemberangkatan, ia menyatakan masih dirumuskan bagaiamana teknisnya nanti.

