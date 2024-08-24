Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kantor Percetakan di Tangsel Kebakaran, 4 Orang Terluka

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |19:51 WIB
Kantor Percetakan di Tangsel Kebakaran, 4 Orang Terluka
Ilustrasi
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha percetakan di Komplek Pajak Jalan Kakatua RT05 RW08, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kebakaran, Sabtu (24/08/24).

Kebakaran itu menyebabkan 4 orang menderita luka, yakni Ilham memgalami luka bakar di leher belakang dan kuping, Komar, kaki keseleo akibat melompat, Zidan dan Didi yang terluka di lengan akibat memecahkan kaca mobil.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.00 WIB. Diduga sumber api berasal dari korsleting arus pendek listrik hingga menyambar peralatan mesin eleltronik di dalam kantor.

"Ada 4 yang terluka. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik hingga mesin laser printing yang terletak di dekat pintu terbakar.," ungkap Komandan Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Tangsel, Widada.

Api dari mesin elektronik itu cepat menuebar ke peralatan lainnya di lantai 1 hingga terus meluas ke bagian lantai 2. Pegawai di lokasi sempat berupaya memadamkan api menggunakan Alat pemadam api ringan (Apar).

"Namun dikarenakan tidak tahu cara menggunakannya sehingga api cepat menyambar," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
