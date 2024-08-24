Truk Wingbox Terguling Usai Tabrak Exit Tol Pondok Gede Timur Arah Cikampek, Pengemudi Diduga Ngantuk

JAKARTA - Sebuah truk wingbox mengalami kecelakaan hingga terguling usak menabrak exit Gerbang Tol Pondok Gede Timur 1, Kota Bekasi, Jawa Barat mengarah ke Cikampek KM 08 pada Sabtu (24/8/2024) siang tadi.

VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo menjelaskan kecelakaan ini melibatkan 1 kendaraan yaitu Truk Wing Box yang diduga sopir mengantuk.

"Kronologi kejadiannya, semula melaju dari arah Jakarta. Setibanya di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pengemudi mengantuk lalu hilang kendali sehingga keluar GT Pondok Gede Timur 1 dan menabrak gawang Gardu Tol Otomatis (GTO) di Gardu 1. Posisi akhir truk miring roda kiri atas hadap Timur," kata Ria dalam keterangannya.

Ria menyebutkan pukul 13.45 WIB petugas telah selesai melakukan evakuasi kejadian. "Tidak terdapat korban dalam kejadian ini. Selanjutnya kecelakaan ini telah di serahkan ke Patroli Jalan Raya (PJR) Wilayah Jawa Barat," ucapnya.