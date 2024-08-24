Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Wingbox Terguling Usai Tabrak Exit Tol Pondok Gede Timur Arah Cikampek, Pengemudi Diduga Ngantuk

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |20:21 WIB
Truk Wingbox Terguling Usai Tabrak Exit Tol Pondok Gede Timur Arah Cikampek, Pengemudi Diduga Ngantuk
Foto Jasa Marga
A
A
A

JAKARTA - Sebuah truk wingbox mengalami kecelakaan hingga terguling usak menabrak exit Gerbang Tol Pondok Gede Timur 1, Kota Bekasi, Jawa Barat mengarah ke Cikampek KM 08 pada Sabtu (24/8/2024) siang tadi.

VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo menjelaskan kecelakaan ini melibatkan 1 kendaraan yaitu Truk Wing Box yang diduga sopir mengantuk.

"Kronologi kejadiannya, semula melaju dari arah Jakarta. Setibanya di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pengemudi mengantuk lalu hilang kendali sehingga keluar GT Pondok Gede Timur 1 dan menabrak gawang Gardu Tol Otomatis (GTO) di Gardu 1. Posisi akhir truk miring roda kiri atas hadap Timur," kata Ria dalam keterangannya.

Ria menyebutkan pukul 13.45 WIB petugas telah selesai melakukan evakuasi kejadian. "Tidak terdapat korban dalam kejadian ini. Selanjutnya kecelakaan ini telah di serahkan ke Patroli Jalan Raya (PJR) Wilayah Jawa Barat," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339//kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306//kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187182//kecelakaan-FUGj_large.jpg
Kapal Terbalik di Kongo Selatan, 37 Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/629/3186728//gary_iskak-3aQo_large.jpg
Sebelum Kecelakaan Maut, Gary Iskak Gunakan Baju Serba Hitam di Acara Sekolah Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696//kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186184//fortuner_ringsek_ditabrak_kereta-b3tx_large.jpg
Fortuner Ringsek Ditabrak Kereta di Cengkareng, Polisi: Seluruh Penumpang Selamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement