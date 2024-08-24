Ini Kronologi Kebakaran Rumah di Tanjung Priok, Pelaku Tawuran Saling Lempar Petasan dan Molotov



JAKARTA - Sebuah pemukiman padat penduduk di Gang Pelita 4, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar akibat tawuran antar warga pecah.

“Objek terbakar rumah. Penyebab tawuran antar warga,” kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman saat dikonfirmasi, Sabtu (24/8/2024).

Gatot menjelaskan, rumah warga tersebut terbakar akibat adanya tawuran antar warga yang saling melempar petasan dan molotov. Sehingga, api menyambar terhadap rumah.

“Warga tawuran dan saling melempar petasan bom molotov, dan menyambar rumah warga sehingga mengakibatkan penyalaan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk memadamkan kobaran api, sebanyak 13 unit dan personil pemadam kebakaran dikerahkan.

“Situasi padam. Awal pemadaman pukul 20.20 WIB, lokalisir pukul 20.50 WIB, pendinginan 21.02 WIB dan akhir pemadaman pukul 21.21 WIB,” pungkasnya.

(Awaludin)