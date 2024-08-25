Gempa M5,1 Guncang Bengkulu, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami!

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 5,1 mengguncang Barat Daya Seluma, Bengkulu. Gempa tersebut berada di kedalaman 16 Km. Gempa tak berpotensi Tsunami.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 23.54 WIB, Sabtu (24/8/2024). Koordinat gempa 4.43 Lintang Selatan dan 102.07 Bujur Timur.

“Mag:5.1, 24-Aug-2024 23:54:34WIB, Lok:4.43LS, 102.07BT (68 km BaratDaya SELUMA-BENGKULU), Kedlmn:16 Km. Tidak berpotensi tsunami ,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia

Adapun Titik gempa berada di 68 kilometer Barat Daya Seluma, Bengkulu dengan kedalaman 16 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Awaludin)